Gurbetçi Bir Kadın Ümit Özdağ'a Tepki Gösterdi: "Sizin Mültecilerle Ne Alıp Veremediğiniz Var?"

Ülkemizdeki sığınmacı meselesi, uzun yıllardır gündemin sıcak konularından biri. Bu konuda ön plana çıkan ve dikkatleri üzerine çeken siyasetçi ise hiç şüphesiz Ümit Özdağ. Kendisi, sığınmacı konusundaki tutumu ve bu konudaki açıklamalarıyla kamuoyunun dikkatini çekmeyi başarmış bir isim.
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Gurbetçi bir kadın Ümit Özdağ’a “Sizin sığınmacılarla ne alıp veremediğiniz var?” diyerek tepki gösterdi.
Kendilerinin de Almanya’da sığınmacı olarak görüldüğünü söyleyen kadına Özdağ, yaşananları ve düşüncelerini izah etmeye çalıştı.
Her ne kadar açıklamaya çalışsa da ikili ortak bir noktaya varamadı.
İşte o anlar;
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