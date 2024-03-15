Gurbetçi Bir Kadın Ümit Özdağ'a Tepki Gösterdi: "Sizin Mültecilerle Ne Alıp Veremediğiniz Var?"

Ülkemizdeki sığınmacı meselesi, uzun yıllardır gündemin sıcak konularından biri. Bu konuda ön plana çıkan ve dikkatleri üzerine çeken siyasetçi ise hiç şüphesiz Ümit Özdağ. Kendisi, sığınmacı konusundaki tutumu ve bu konudaki açıklamalarıyla kamuoyunun dikkatini çekmeyi başarmış bir isim.