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Bir Öğrenci KYK Yurdu'ndaki Sahur Menüsünü Paylaştı: "Sosisin Tanesi 5 TL"

Bir Öğrenci KYK Yurdu'ndaki Sahur Menüsünü Paylaştı: "Sosisin Tanesi 5 TL"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 18:27 Son Güncelleme: 13.03.2024 - 18:30

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Son yıllarda ekonomi Ramazan sofralarını da oldukça etkiledi. Eskiden gördüğümüz binbir çeşit yemeğin bulunduğu kalabalık Ramazan sofraları artık birçok insan için hayal. Bu durum elbette öğrencileri de etkiledi.

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KYK Yurdu'nda kalan bir öğrenci, kendilerine verilen sahur menüsü paylaştı.

KYK Yurdu'nda kalan bir öğrenci, kendilerine verilen sahur menüsü paylaştı.

Bir insanın karnını doyurmanın mümkün olmadığı o menüye ekstra sosis isterseniz de para ödemeniz gerektiğini belirtti.

Bir insanın karnını doyurmanın mümkün olmadığı o menüye ekstra sosis isterseniz de para ödemeniz gerektiğini belirtti.

Arkadaşının aldığı tabaktaki omlet ve sucuk miktarı da ayrıca dikkat çekti.

Arkadaşının aldığı tabaktaki omlet ve sucuk miktarı da ayrıca dikkat çekti.

İşte o video;

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