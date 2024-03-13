Bir Öğrenci KYK Yurdu'ndaki Sahur Menüsünü Paylaştı: "Sosisin Tanesi 5 TL"

Son yıllarda ekonomi Ramazan sofralarını da oldukça etkiledi. Eskiden gördüğümüz binbir çeşit yemeğin bulunduğu kalabalık Ramazan sofraları artık birçok insan için hayal. Bu durum elbette öğrencileri de etkiledi.
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KYK Yurdu'nda kalan bir öğrenci, kendilerine verilen sahur menüsü paylaştı.
Bir insanın karnını doyurmanın mümkün olmadığı o menüye ekstra sosis isterseniz de para ödemeniz gerektiğini belirtti.
Arkadaşının aldığı tabaktaki omlet ve sucuk miktarı da ayrıca dikkat çekti.
İşte o video;
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