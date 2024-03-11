Türkiye'de Gıdalar Daha mı Kalitesiz? Aynı Ürünün Farklı Ülkelerdeki İçeriklerinin Karşılaştırması Yapıldı

Son dönemde, özellikle yurt dışında çıkan kişiler, ülkemizdeki gıdaların tadının yurt dışındakilerden daha farklı olduğunu söylüyorlar. Paketli gıdalardaki bu fark, içerik listesi karşılaştırıldığına bariz bir şekilde ortaya çıkıyor.