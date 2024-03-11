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Türkiye'de Gıdalar Daha mı Kalitesiz? Aynı Ürünün Farklı Ülkelerdeki İçeriklerinin Karşılaştırması Yapıldı

Türkiye'de Gıdalar Daha mı Kalitesiz? Aynı Ürünün Farklı Ülkelerdeki İçeriklerinin Karşılaştırması Yapıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 00:19 Son Güncelleme: 12.03.2024 - 00:40

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Son dönemde, özellikle yurt dışında çıkan kişiler, ülkemizdeki gıdaların tadının yurt dışındakilerden daha farklı olduğunu söylüyorlar. Paketli gıdalardaki bu fark, içerik listesi karşılaştırıldığına bariz bir şekilde ortaya çıkıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gencomert/vid...
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Mert Genco isimli sosyal medya kullanıcısı, aynı ürünün farklı ülkelerdeki paket içeriklerini karşılaştırdı.

Mert Genco isimli sosyal medya kullanıcısı, aynı ürünün farklı ülkelerdeki paket içeriklerini karşılaştırdı.

Orataya çıkan ciddi fark, gıda sağlığımız üzerine bir kere daha düşündürdü.

Orataya çıkan ciddi fark, gıda sağlığımız üzerine bir kere daha düşündürdü.

İşte o video;

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