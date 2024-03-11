Türkiye'de Gıdalar Daha mı Kalitesiz? Aynı Ürünün Farklı Ülkelerdeki İçeriklerinin Karşılaştırması Yapıldı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gencomert/vid...
Son dönemde, özellikle yurt dışında çıkan kişiler, ülkemizdeki gıdaların tadının yurt dışındakilerden daha farklı olduğunu söylüyorlar. Paketli gıdalardaki bu fark, içerik listesi karşılaştırıldığına bariz bir şekilde ortaya çıkıyor.
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Mert Genco isimli sosyal medya kullanıcısı, aynı ürünün farklı ülkelerdeki paket içeriklerini karşılaştırdı.
Orataya çıkan ciddi fark, gıda sağlığımız üzerine bir kere daha düşündürdü.
İşte o video;
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