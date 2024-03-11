Herhangi Bir Kuralın Olmadığı Lunaparktaki Çarpışan Arabaları Andıran Bu Yolu İzlerken Kazaya Karışacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C39zUD...
Her birimiz için trafik kurallarının önemi tartışılmaz bir gerçek. Trafikte güvenli ve düzenli bir hareket etme imkanı sunar. Bu kuralların bilincinde olmak ve uygulamak, sadece kendimizin değil, diğer insanların da hayatını korumak anlamına gelir.
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Arjantin'de herhangi bir kuralın tanınmadığı, Transito em Rosario isimli yolda çekilmiş görüntüler sosyal medyada viral oldu.
İzlerken bile yürekleri ağıza getiren o yol için lunapark benzetmesi yapıldı.
İşte o anlar;
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Bunlar kurallara uyarsa kaza yaparlar..