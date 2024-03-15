Şerefimle Askere Giderim Demişti: Kendisine Pembe Tezkere Verilmeyen Mükremin Duruma İsyan Etti

Birbirinden ilginç çıkışlarıyla sürekli gündem olan Mükremin Gezgin'in askerlik meselesi olay oldu bildiğiniz üzere. Yapılan testler sonucu askere gitmesi gerektiği ortaya çıkan Mükremin'in askerliğinin Haymana'ya çıktığını açıklamıştı.