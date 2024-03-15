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Şerefimle Askere Giderim Demişti: Kendisine Pembe Tezkere Verilmeyen Mükremin Duruma İsyan Etti

Şerefimle Askere Giderim Demişti: Kendisine Pembe Tezkere Verilmeyen Mükremin Duruma İsyan Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 18:16

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Birbirinden ilginç çıkışlarıyla sürekli gündem olan Mükremin Gezgin'in askerlik meselesi olay oldu bildiğiniz üzere. Yapılan testler sonucu askere gitmesi gerektiği ortaya çıkan Mükremin'in askerliğinin Haymana'ya çıktığını açıklamıştı.

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Vatanıma canım feda diyen Mükremin, asker kıyafetleri giyerek Beni oraya layık görüyorlarsa hepsinin emrindeyim." demişti.

Vatanıma canım feda diyen Mükremin, asker kıyafetleri giyerek Beni oraya layık görüyorlarsa hepsinin emrindeyim." demişti.

Sizinle burada paylaşmıştık.

Mükremin bu olayların üzerine Gökhan Çınar'ın Katarsın programına konuk oldu.

Mükremin bu olayların üzerine Gökhan Çınar'ın Katarsın programına konuk oldu.

Mükremin programda kendisine pembe tezkere verilmemesine isyan etti.

Mükremin programda kendisine pembe tezkere verilmemesine isyan etti.

Bedelli de yapamadığını söyleyen Mükremin "Ben o insanların içine girip ne yapacağım, beni mahvederler orada." dedi.

Bedelli de yapamadığını söyleyen Mükremin "Ben o insanların içine girip ne yapacağım, beni mahvederler orada." dedi.

İşte o anlar;

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