Daha Önce Açıklamalarıya Beynimizi Yakan Lucifer Michaelson Şimdi de Kirpiklerine Yaptırdığı İşlemle Şaşırttı

Sosyal medyada Alfa erkeklik dersi veren Lucifer Michaelson'ın beyin yakan açıklamalarına siz de daha önce mutlaka maruz kalmışsınızdır. Hatta yaptığı açıklamalarıyla büyük bir kitleyi peşinden sürüklediğini düşünen Lucifer, yaşam koçluğuna başladığını da duyurmuştu.