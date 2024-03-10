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Daha Önce Açıklamalarıya Beynimizi Yakan Lucifer Michaelson Şimdi de Kirpiklerine Yaptırdığı İşlemle Şaşırttı

Daha Önce Açıklamalarıya Beynimizi Yakan Lucifer Michaelson Şimdi de Kirpiklerine Yaptırdığı İşlemle Şaşırttı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 13:22

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Sosyal medyada Alfa erkeklik dersi veren Lucifer Michaelson'ın beyin yakan açıklamalarına siz de daha önce mutlaka maruz kalmışsınızdır. Hatta yaptığı açıklamalarıyla büyük bir kitleyi peşinden sürüklediğini düşünen Lucifer, yaşam koçluğuna başladığını da duyurmuştu.

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Lucifer bu sefer yaptığı ilginç açıklamayla değil yaptırdığı, en az açıklamaları kadar ilginç olan bir işlemle gündem oldu.

Lucifer bu sefer yaptığı ilginç açıklamayla değil yaptırdığı, en az açıklamaları kadar ilginç olan bir işlemle gündem oldu.

Yaptırdığı işlemin tüm detaylarının paylaşıldığı videonun ardından sosyal medyanın diline düştü.

Yaptırdığı işlemin tüm detaylarının paylaşıldığı videonun ardından sosyal medyanın diline düştü.

İşte o video;

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