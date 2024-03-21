Yurt Dışında Viral Olan Kumda Kahve Videosuna "Bu Bir Sihir Numarası mı?" Yorumları Yapıldı

Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan Türk kahvesi, özellikle kumda pişirildiğinde ayrı bir lezzet ve aroma kazanıyor. Yüzyıllık bir geleneğin izlerini taşıyan kumda Türk kahvesi, hem yerli hem de yabancı kahve severler tarafından büyük bir beğeniyle tüketiliyor. Hatta son dönemde turistlerin de ilgisini çekiyor.
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Yurt dışında viral olan bir kumda kahve videosu yabancı kullanıcıların kafasını karıştırdı.
İzleyenlerin bir kısmı bunun bir sihirbazlık numarası olduğunu düşünürken bir kısmı da duruma bilimsel bir açıklama getirmeye çalıştı.
İşte o video;
Köpüren kahvenin ne olduğuna anlam veremeyip sihir olduğunu düşünenlerden ilginç yorumlar geldi;
"İlk gördüğümde bunun bir sihir olduğunu ve fincanın durmaksızın kahve verdiğini düşündüm 😂"
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"Nasıl mümkün olabilir???"
"Bu bir sihir mi?"
"Tek sorum şu: Bu sihir nasıl çalışıyor?"
"Muhtemelen bir sihir numarası"
Bu olaya mantıklı açıklamalar getirenler de oldu tabii.
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"Türk kahvesi cezve adı verilen özel bir kapta yapılır. Öncelikle kahve ve şeker karıştırılır. Daha sonra cezve kumun üzerine konularak ısıtılır. Kahve ısındıkça üstünde hızla köpük oluşur. Kahve daha sonra fincan adı verilen küçük fincanlara dökülür."
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