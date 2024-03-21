Yurt Dışında Viral Olan Kumda Kahve Videosuna "Bu Bir Sihir Numarası mı?" Yorumları Yapıldı

Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan Türk kahvesi, özellikle kumda pişirildiğinde ayrı bir lezzet ve aroma kazanıyor. Yüzyıllık bir geleneğin izlerini taşıyan kumda Türk kahvesi, hem yerli hem de yabancı kahve severler tarafından büyük bir beğeniyle tüketiliyor. Hatta son dönemde turistlerin de ilgisini çekiyor.