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Çocukların Tavırları Dikkat Çekti: 12 Yaşındaki Çocuklar İçin Düzenlenen MMA Şampiyonası Tartışma Yarattı

Çocukların Tavırları Dikkat Çekti: 12 Yaşındaki Çocuklar İçin Düzenlenen MMA Şampiyonası Tartışma Yarattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 17:03

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Karma Dövüş Sanatları olarak bilinen MMA, dünyanın en tartışmalı spor dallarından biri. Sporcuların galibiyet için her dövüş sanatı tekniğinden faydalanabildiği bu dövüş sporu oldukça tehlikeli bulunuyor.

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Yetişkinler için bile tehlikeli bulunan bu spor dalında, 12 yaşındaki çocuklar içinde bir şampiyona düzenlendi.

Yetişkinler için bile tehlikeli bulunan bu spor dalında, 12 yaşındaki çocuklar içinde bir şampiyona düzenlendi.

Maçta alınabilecek darbelerin çocuklar için çok tehlikeli olabileceğini düşünenler bu duruma tepki gösterirken, bunu hayallerinin peşinden koşmak için çabalayan çocukların hayallerine erkenden attıkları bir adım olarak yorumlayanlar da oldu.

Maçta alınabilecek darbelerin çocuklar için çok tehlikeli olabileceğini düşünenler bu duruma tepki gösterirken, bunu hayallerinin peşinden koşmak için çabalayan çocukların hayallerine erkenden attıkları bir adım olarak yorumlayanlar da oldu.

Ayrıca çocukların tavırları da dikkat çekti.

İşte o video;

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