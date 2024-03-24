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Bir Avukat Timur Cihantimur Olayının Muhtemel Senaryoları Yorumladı: "Kaçmasaydı Ne Olurdu, Dönünce Ne Olacak"

Bir Avukat Timur Cihantimur Olayının Muhtemel Senaryoları Yorumladı: "Kaçmasaydı Ne Olurdu, Dönünce Ne Olacak"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 11:40 Son Güncelleme: 24.03.2024 - 12:23

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Yazar Eylem Tok'un ve doktor Doktor B olarak bilinen Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur'un ehliyetsiz araba kullanırken karıştığı kaza tüm Türkiye'nin gündemine oturdu bildiğiniz üzere.  Kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, olayın ardından anne ve oğul önce Mısır'a, oradan da Amerika'ya kaçmıştı.

Kaynak: https://vm.tiktok.com/ZMMDQCs4g/
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Bir avukat, Timur Cihantimur'un başına bundan sonra gelecekleri ve eğer kaçmasaydı alacağı cezayı detaylarıyla açıkladı.

Bir avukat, Timur Cihantimur'un başına bundan sonra gelecekleri ve eğer kaçmasaydı alacağı cezayı detaylarıyla açıkladı.

Her iki senaryoda da tüm problemi para ile çözebiliyor olması adalet sistemi üzerine düşündürdü.

Her iki senaryoda da tüm problemi para ile çözebiliyor olması adalet sistemi üzerine düşündürdü.

İşte o video;

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