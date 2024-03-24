Bir Avukat Timur Cihantimur Olayının Muhtemel Senaryoları Yorumladı: "Kaçmasaydı Ne Olurdu, Dönünce Ne Olacak"

Yazar Eylem Tok'un ve doktor Doktor B olarak bilinen Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur'un ehliyetsiz araba kullanırken karıştığı kaza tüm Türkiye'nin gündemine oturdu bildiğiniz üzere. Kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, olayın ardından anne ve oğul önce Mısır'a, oradan da Amerika'ya kaçmıştı.