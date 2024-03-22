Görüş Bildir
Haberler
Video
Eylem Tok Olayını Hatırlattı: Bir Kadının Anlattığı Hikayeyle Yaptığı Ahlak Testi Sizi Uzun Süre Düşündürecek

Eylem Tok Olayını Hatırlattı: Bir Kadının Anlattığı Hikayeyle Yaptığı Ahlak Testi Sizi Uzun Süre Düşündürecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 23:19 Son Güncelleme: 22.03.2024 - 23:26

İçerik Devam Ediyor

Ebeveynlik, evlatları her türlü durum ve koşulda savunmayı ve korumayı gerektiren bir görevdir. Bu, onların fiziksel ve duygusal güvenliğini sağlamak, onları desteklemek ve onlara rehberlik etmek anlamına gelir. İster iyi ister kötü zamanlarda olsun, ebeveynlerin çocuklarının yanında olması ve onları koruması beklenir. Aynı zamanda onların hata yaptıkları durumlarda da en doğru tavrı belirleyebilmek ebeveynliğin en zorlu kısımlarından biridir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gulsahsinamun...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir kadın, anlattığı kısa bir hikayeyle küçük bir ahlak testi yaptı.

Bir kadın, anlattığı kısa bir hikayeyle küçük bir ahlak testi yaptı.

Anlattığı hikayeyle Eylem Tok ve oğlunun olayını hatırlatan kadın sadece ebeveynleri değil, izleyen herkesi uzun uzun düşündür.

Anlattığı hikayeyle Eylem Tok ve oğlunun olayını hatırlatan kadın sadece ebeveynleri değil, izleyen herkesi uzun uzun düşündür.

İşte o soru;

İnsalar bu soru karşısında da ikiye bölündü;

İnsalar bu soru karşısında da ikiye bölündü;

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Peki siz bu durumda kalsanız ne yapardınız?

Peki siz bu durumda kalsanız ne yapardınız?

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?