140Journos Tarafından Adıyaman'da Hayatını Kaybeden Şampiyon Melekler İçin Hazırlanan Belgesel: "Olası Kast"

6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinde, canımızı en çok yakan olaylardan biri İsias Otel'de hayatını kaybeden şampiyon meleklerimiz olmuştu. KKTC'den bir voleybol turnuvası için gelen öğrenciler, Adıyam'da kaldıkları otelde öğretmenleri ile birlikte hayatlarını kaybetmişti. Olaydan sadece saatler önce şampiyonluklarını kutlayan melekleri için aileler bugün hala adalet arayışında.