140Journos Tarafından Adıyaman'da Hayatını Kaybeden Şampiyon Melekler İçin Hazırlanan Belgesel: "Olası Kast"

6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinde, canımızı en çok yakan olaylardan biri İsias Otel'de hayatını kaybeden şampiyon meleklerimiz olmuştu. KKTC'den bir voleybol turnuvası için gelen öğrenciler, Adıyam'da kaldıkları otelde öğretmenleri ile birlikte hayatlarını kaybetmişti. Olaydan sadece saatler önce şampiyonluklarını kutlayan melekleri için aileler bugün hala adalet arayışında.
İçeriğin Devamı Aşağıda
140journos, şampiyon meleklerimiz için bir belgesel hazırladı.
O gün yaşananların tüm detayları, dava süreci ve binanın geldiği durumla ilgili teknik detaylar hem aileler hem de yetkili isimlerin ağzından tüm detaylarıyla aktarıldı.
"Ana vatan" ve "Yavru vatan"ın adalete bakışlarındaki farklılıklar, Adıyaman’da onlarca insana mezar olan İsias Oteli’nin enkazında ortaya saçılıyor." açıklamasıyla paylaşılan video, yaşanan acıyı, üzerinden 1 yıl geçtikten sonra yeniden hatırlattı.
İşte o video;
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda