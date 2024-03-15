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Bir Sokak Röportajında Konuşan Teyzenin İsyanı Yürek Yaktı: "Pide Mis Gibi Koktu Alamıyorum"

Bir Sokak Röportajında Konuşan Teyzenin İsyanı Yürek Yaktı: "Pide Mis Gibi Koktu Alamıyorum"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 23:49 Son Güncelleme: 16.03.2024 - 00:22

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Ekonomideki kötü gidişat özellikle emeklileri oldukça etkiledi. Bu durum, emeklilerin yaşam kalitesini ve yaşam standartlarını doğrudan düşürdü. Birçok emekli ileri yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen çalışmaya devam etmeyi tercih ediyor.

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Tüylü Mikrofon isimli kanalın sokak röportajında konuşan 84 yaşındaki teyze verdiği tepkiyle herkesin yüreğini sızlattı.

Tüylü Mikrofon isimli kanalın sokak röportajında konuşan 84 yaşındaki teyze verdiği tepkiyle herkesin yüreğini sızlattı.

Başkasından aldığı parayla ilacını alacağını söyleyen teyze, bu yaşında bulaşıkçılık yapmak için de iş arıyormuş.

Başkasından aldığı parayla ilacını alacağını söyleyen teyze, bu yaşında bulaşıkçılık yapmak için de iş arıyormuş.

İşte o röportaj;

Röportajın ardından birçok kişi yardım etmek için teyzeye ulaşmaya çalışınca, röportajı yapan ekip teyzenin evine gitti.

Videonun ardından yaşanan duruma tepkiler de geldi;

Videonun ardından yaşanan duruma tepkiler de geldi;
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