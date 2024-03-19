Aydilge Eylem Tok ve Oğlunun Olayına Dikkat Çekerek Rapçi Reckol'ün Şarkı Sözlerine Tepki Gösterdi

Bildiğiniz üzere ülkemiz son günlerde elim bir trafik kazası ve sonrasında olan olaylarla sarsıldı. Ehliyetsiz araba kullanan 16 yaşındaki T.C. 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olmuş, ardından annesi tarafında yurt dışına kaçırılmıştı.
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Hemen hemen birçok konuda toplumun kanayan yaralarına parmak basan Aydilge, Rapçi Reckol'ün şarkısında duyduğu bir söz üzerine bu olayı işaret ederek bazı noktalara dikkat çekti.
Ehliyetsiz araba kullanmanın sizi havalı yapmayacağını ama bir kişinin kitili yapabileceğini söyleyen Aydilge'nin sözleri yine beğeni topladı.
İşte o video;
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