Aydilge Eylem Tok ve Oğlunun Olayına Dikkat Çekerek Rapçi Reckol'ün Şarkı Sözlerine Tepki Gösterdi

Bildiğiniz üzere ülkemiz son günlerde elim bir trafik kazası ve sonrasında olan olaylarla sarsıldı. Ehliyetsiz araba kullanan 16 yaşındaki T.C. 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olmuş, ardından annesi tarafında yurt dışına kaçırılmıştı.