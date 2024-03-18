Tüm Eşyaları Kırmış! Ailesi Tarafından Telefonu Elinden Alınan 12 Yaşındaki Çocuk Evi Savaş Alanına Çevirdi

Teknoloji ile iç içe büyüyen Z kuşağı, teknoloji bağımlılığı meselesinde en riskli gruplar arasında. Bu kuşağın doğduğu çağ, teknolojik ilerlemelerin hızla yaşandığı bir dönem olması nedeniyle, onların teknolojiye olan bağlılıkları da kaçınılmaz hale geldi. Bu durum, hem sosyal hem de psikolojik açıdan bir dizi sorunu beraberinde getiriyor. Teknoloji bağımlılığı, bu kuşağın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilirken, aynı zamanda onların sosyal becerilerini ve insanlarla olan etkileşimlerini de sınırlıyor. Bu nedenle, Z kuşağı üzerindeki teknoloji bağımlılığının etkilerini anlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak büyük önem taşıyor.