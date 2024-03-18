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Tüm Eşyaları Kırmış! Ailesi Tarafından Telefonu Elinden Alınan 12 Yaşındaki Çocuk Evi Savaş Alanına Çevirdi

Tüm Eşyaları Kırmış! Ailesi Tarafından Telefonu Elinden Alınan 12 Yaşındaki Çocuk Evi Savaş Alanına Çevirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 00:46

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Teknoloji ile iç içe büyüyen Z kuşağı, teknoloji bağımlılığı meselesinde en riskli gruplar arasında. Bu kuşağın doğduğu çağ, teknolojik ilerlemelerin hızla yaşandığı bir dönem olması nedeniyle, onların teknolojiye olan bağlılıkları da kaçınılmaz hale geldi. Bu durum, hem sosyal hem de psikolojik açıdan bir dizi sorunu beraberinde getiriyor. Teknoloji bağımlılığı, bu kuşağın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilirken, aynı zamanda onların sosyal becerilerini ve insanlarla olan etkileşimlerini de sınırlıyor. Bu nedenle, Z kuşağı üzerindeki teknoloji bağımlılığının etkilerini anlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak büyük önem taşıyor.

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Sosyal medyada harabeye dönmüş bir evin görüntüleri paylaşıldı.

Sosyal medyada harabeye dönmüş bir evin görüntüleri paylaşıldı.

12 yaşındaki bir çocuğun, telefonu elinden alındıktan sonra evi bu hale getirdiği iddia edildi.

12 yaşındaki bir çocuğun, telefonu elinden alındıktan sonra evi bu hale getirdiği iddia edildi.

Görüntüler, çocukların teknoloji bağımlılığı konusu üzerine düşündürdü.

İşte evin son hali;

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