Fenerbahçe Marşı'nı Duyunca Yaptığı Bütün İşleri Bırakıp Marşa Eşlik Eden Miniğin Şaşırtan Fanatikliği

Futbol sevgisi, bazı insanların hayatında küçük yaşlardan itibaren belirgin bir yer edinir. Bu tutku, genel olarak ebeveynlerden, özellikle de babadan çocuklara aşılanır. Minikler bu tutkuyu bir oyuna dönüştürünce de ortaya kalpleri sıcacık yapan görüntüler çıkabilir.