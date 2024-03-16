Fenerbahçe Marşı'nı Duyunca Yaptığı Bütün İşleri Bırakıp Marşa Eşlik Eden Miniğin Şaşırtan Fanatikliği

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4gU79ktyLP/
Futbol sevgisi, bazı insanların hayatında küçük yaşlardan itibaren belirgin bir yer edinir. Bu tutku, genel olarak ebeveynlerden, özellikle de babadan çocuklara aşılanır. Minikler bu tutkuyu bir oyuna dönüştürünce de ortaya kalpleri sıcacık yapan görüntüler çıkabilir.
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Fenerbahçe taraftarı bir miniğin Fenerbahçe Marşı'nı duyar duymaz ilgilendiği her şeyi bırakıp marşa eşlik ettiği anlar sosyal medyada viral oldu.
Miniğin fanatikliği, özellikle Fenerbahçe taraftarı tarafından beğeni topladı.
İşte o video;
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