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Bir Anne ve Kızının Okuldan Sonra Yaptıkları Tatlı Sohbeti Dinlerken Kalbiniz Eriyecek

Bir Anne ve Kızının Okuldan Sonra Yaptıkları Tatlı Sohbeti Dinlerken Kalbiniz Eriyecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 21:24

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Çocuklar, zaman zaman ebeveynlerinin en samimi muhabbet ortakları haline gelebiliyorlar. Bu durum, ebeveyn-çocuk ilişkisindeki sıcak bağın bir yansıması olup, çocukların düşünce dünyalarını zenginleştirirken, ebeveynlerin de çocuklarıyla daha derin bir bağ kurmasını sağlıyor.

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Karikatürist Nisan Hakan Özkan'ın kızı Eva Özkan'ı tanıyanınız vardır.

Karikatürist Nisan Hakan Özkan'ın kızı Eva Özkan'ı tanıyanınız vardır.

Kendisi neredeyse gözlerimizin önünde büyüdü.

Eva artık okula başladı ve annesiyle okul dedikodusu bile yapıyor.

Eva artık okula başladı ve annesiyle okul dedikodusu bile yapıyor.

Öyle ki Eva'nın okul dönüşü annesiyle tatlı tatlı sohbet ettiği videoyu izlerken ekranı ısırmamak için kendinizi zor tutacaksınız.

Öyle ki Eva'nın okul dönüşü annesiyle tatlı tatlı sohbet ettiği videoyu izlerken ekranı ısırmamak için kendinizi zor tutacaksınız.

İşte o video;

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