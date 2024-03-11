Bir Anne ve Kızının Okuldan Sonra Yaptıkları Tatlı Sohbeti Dinlerken Kalbiniz Eriyecek

Çocuklar, zaman zaman ebeveynlerinin en samimi muhabbet ortakları haline gelebiliyorlar. Bu durum, ebeveyn-çocuk ilişkisindeki sıcak bağın bir yansıması olup, çocukların düşünce dünyalarını zenginleştirirken, ebeveynlerin de çocuklarıyla daha derin bir bağ kurmasını sağlıyor.