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Annesine Kendini Sürekli Öptürmenin Bir Yolunu Bulan Miniğin Tatlı Hilesine Bayılacaksınız

Annesine Kendini Sürekli Öptürmenin Bir Yolunu Bulan Miniğin Tatlı Hilesine Bayılacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 21:06

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Bebeklerin gözlem ve taklit yetenekleri bazen zannettiğimizin çok ötesinde olabiliyor.  Bu yetenekleri, onların çevrelerini anlamalarını ve öğrenmelerini sağlıyor. Bu yetenekler sadece çevrelerindeki eylemleri ve davranışları kopyalamakla sınırlı değildir; aynı zamanda, bu eylemler ve davranışlar arasındaki ilişkileri ve örüntüleri de kavramalarına yardımcı olur.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gulfidankeski...
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Bir bebiş, annesinden sürekli öpücük almanın bir yolunu buldu.

Bir bebiş, annesinden sürekli öpücük almanın bir yolunu buldu.

Kafasını bilerek sehpaya vurup annesinden öpmesini isteyen ve bunu bir oyuna dönüştüren bebeğin zekası ve sevimliliği kendisine hayran bıraktı.

Kafasını bilerek sehpaya vurup annesinden öpmesini isteyen ve bunu bir oyuna dönüştüren bebeğin zekası ve sevimliliği kendisine hayran bıraktı.

İşte o video;

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