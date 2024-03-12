Annesine Kendini Sürekli Öptürmenin Bir Yolunu Bulan Miniğin Tatlı Hilesine Bayılacaksınız

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gulfidankeski...
Bebeklerin gözlem ve taklit yetenekleri bazen zannettiğimizin çok ötesinde olabiliyor. Bu yetenekleri, onların çevrelerini anlamalarını ve öğrenmelerini sağlıyor. Bu yetenekler sadece çevrelerindeki eylemleri ve davranışları kopyalamakla sınırlı değildir; aynı zamanda, bu eylemler ve davranışlar arasındaki ilişkileri ve örüntüleri de kavramalarına yardımcı olur.
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Bir bebiş, annesinden sürekli öpücük almanın bir yolunu buldu.
Kafasını bilerek sehpaya vurup annesinden öpmesini isteyen ve bunu bir oyuna dönüştüren bebeğin zekası ve sevimliliği kendisine hayran bıraktı.
İşte o video;
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