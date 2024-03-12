Annesine Kendini Sürekli Öptürmenin Bir Yolunu Bulan Miniğin Tatlı Hilesine Bayılacaksınız

Bebeklerin gözlem ve taklit yetenekleri bazen zannettiğimizin çok ötesinde olabiliyor. Bu yetenekleri, onların çevrelerini anlamalarını ve öğrenmelerini sağlıyor. Bu yetenekler sadece çevrelerindeki eylemleri ve davranışları kopyalamakla sınırlı değildir; aynı zamanda, bu eylemler ve davranışlar arasındaki ilişkileri ve örüntüleri de kavramalarına yardımcı olur.