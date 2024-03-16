Türkiye'ye Gelmek İstemeyen Gurbetçi Çocuğun Güldüren İsyanı: "Pommes Yiyelim Diyorum, Pommes Ne Diyorlar"

Yurt dışında yaşayan Türkler, iki ülke arasında kültür karmaşası yaşayabiliyor. Her ne kadar Türk olsalar da ülkemizde ciddi anlamda yabancılık çekebiliyorlar. Fakat bu ikilikten en çok, orada doğan çocuklar etkileniyor. Yalnızca tatillerde ülkemiz gören çocuklar, kısa süreli kültür şoku sebebiyle ciddi kafa karışıklığı yaşayabiliyor.
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Yaz tatilinde Türkiye'ye geleceklerini duyan br çocuk da duruma tatlı bir şekilde sitemini dile getirdi.
"Kuzenlerime pommes yiyelim diyorum, 'Pommes ne?" diyorlar diyen çocuk sürekli kuru fasulye yenmesinden şikayet etti.
İşte o video;
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Her ne kadar Türk de olsalar Türkçe konuşamıyorlar. Buna mı gülüyoruz?
Gurbetçiler bu seferde çocuklarını alet etmeye başladı mümkünse kimse gelmesin artık bu durum sinir bozuyor
çok komik...tilt oluyorum böylelerine 😒