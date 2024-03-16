Türkiye'ye Gelmek İstemeyen Gurbetçi Çocuğun Güldüren İsyanı: "Pommes Yiyelim Diyorum, Pommes Ne Diyorlar"

Yurt dışında yaşayan Türkler, iki ülke arasında kültür karmaşası yaşayabiliyor. Her ne kadar Türk olsalar da ülkemizde ciddi anlamda yabancılık çekebiliyorlar. Fakat bu ikilikten en çok, orada doğan çocuklar etkileniyor. Yalnızca tatillerde ülkemiz gören çocuklar, kısa süreli kültür şoku sebebiyle ciddi kafa karışıklığı yaşayabiliyor.