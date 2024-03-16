Bildiğiniz üzere başta Almanya olmak üzere pek çok ülkede Türkler yaşıyor. Orada yaşayan Türkler vefat ettiklerinde cenazelerinin ülkelerine getirilmesini istiyor. Bunun için de belli bir sistem var.
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Frankfurt Havalimanı'nda çalışan bir görevli Almanya'da vefat eden gurbetçilerin cenazelerinin uçağa yüklenme anını paylaştı.
Sürecin tüm detaylarını gösteren görevlinin videosu, özellikle gurbetçileri duygulandırdı.
İşte o video;
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