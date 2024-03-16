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Bir Görevli Almanya'da Vefat Eden Gurbetçilerin Cenazelerinin Uçağa Yüklenme Anını Paylaştı

Bir Görevli Almanya'da Vefat Eden Gurbetçilerin Cenazelerinin Uçağa Yüklenme Anını Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 15:08

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Bildiğiniz üzere başta Almanya olmak üzere pek çok ülkede Türkler yaşıyor. Orada yaşayan Türkler vefat ettiklerinde cenazelerinin ülkelerine getirilmesini istiyor. Bunun için de belli bir sistem var.

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Frankfurt Havalimanı'nda çalışan bir görevli Almanya'da vefat eden gurbetçilerin cenazelerinin uçağa yüklenme anını paylaştı.

Frankfurt Havalimanı'nda çalışan bir görevli Almanya'da vefat eden gurbetçilerin cenazelerinin uçağa yüklenme anını paylaştı.

Sürecin tüm detaylarını gösteren görevlinin videosu, özellikle gurbetçileri duygulandırdı.

Sürecin tüm detaylarını gösteren görevlinin videosu, özellikle gurbetçileri duygulandırdı.

İşte o video;

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