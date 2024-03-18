2001'de Bir Piknikte Barış Manço'nun Halhal Şarkısıyla Eğlenen Gençler İzleyenleri Gençlik Yıllarına Götürdü

Özellikle son dönemde eskiye büyük bir hasret duyuluyor. Özellikle günümüzün hızlı ve karmaşık yaşam temposunda, daha basit ve anlamlı olduğu düşünülen eski zamanlar, özellikle o dönemi yaşayanlar tarafından büyük bir özlemle hatırlanıyor. Bu durum, insanların geçmişi daha sıcak, daha samimi ve daha anlamlı bir dönem olarak algılamalarından kaynaklanıyor.
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2001 yılında, bir piknikte gençlerin eğlendiği anlar sosyal medyada viral oldu.
Barış Manço şarkısıyla eğlenen gençler, izleyenleri o günlere götürdü.
İşte o video;
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