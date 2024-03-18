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2001'de Bir Piknikte Barış Manço'nun Halhal Şarkısıyla Eğlenen Gençler İzleyenleri Gençlik Yıllarına Götürdü

2001'de Bir Piknikte Barış Manço'nun Halhal Şarkısıyla Eğlenen Gençler İzleyenleri Gençlik Yıllarına Götürdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 23:38

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Özellikle son dönemde eskiye büyük bir hasret duyuluyor. Özellikle günümüzün hızlı ve karmaşık yaşam temposunda, daha basit ve anlamlı olduğu düşünülen eski zamanlar, özellikle o dönemi yaşayanlar tarafından büyük bir özlemle hatırlanıyor. Bu durum, insanların geçmişi daha sıcak, daha samimi ve daha anlamlı bir dönem olarak algılamalarından kaynaklanıyor.

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2001 yılında, bir piknikte gençlerin eğlendiği anlar sosyal medyada viral oldu.

2001 yılında, bir piknikte gençlerin eğlendiği anlar sosyal medyada viral oldu.

Barış Manço şarkısıyla eğlenen gençler, izleyenleri o günlere götürdü.

Barış Manço şarkısıyla eğlenen gençler, izleyenleri o günlere götürdü.

İşte o video;

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