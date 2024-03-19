Voleybolcu Ece Kozdere Madalyasını Alır Almaz Tribünde Kendisini Desteklemeye Anneannesine Götürdü

Son zamanlarda, ülkemizin voleybolcuları, birbirinden etkileyici performanslarıyla bizlere duygusal anlar yaşatıyor. Her bir başarılarıyla gururumuzu kabartan bu sporcular, sahada sergiledikleri oyunlarıyla adeta göz dolduruyorlar. Başarılı sporculuklarının yanında güçlü duruşları ve karakterleri ile de birçok gence örnek oluyorlar.