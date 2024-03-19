Voleybolcu Ece Kozdere Madalyasını Alır Almaz Tribünde Kendisini Desteklemeye Anneannesine Götürdü

Son zamanlarda, ülkemizin voleybolcuları, birbirinden etkileyici performanslarıyla bizlere duygusal anlar yaşatıyor. Her bir başarılarıyla gururumuzu kabartan bu sporcular, sahada sergiledikleri oyunlarıyla adeta göz dolduruyorlar. Başarılı sporculuklarının yanında güçlü duruşları ve karakterleri ile de birçok gence örnek oluyorlar.
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Her birimizi duygulandıran bir hareket de Bahçelievler Belediye Spor'da forma giyen Ece Kozdere'den geldi.
Ece Kozdere şampiyonluk madalyasını alır almaz koşarak tribünlerde kendisini destekleyen anneannesine götürdü.
Bu görüntülerin ardından 83 yaşındaki anneanne, şampiyonluk kupasını da kaldırdı.
İşte o anlar;
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