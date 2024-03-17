Kalpli Emojilerle Paylaşmıştı: Samimiyetiyle Beğeni Toplayan Erzurumlu Kadın Acun Ilıcalı'ya Seslendi

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da bir kadın iftar sonrası gerçekleştirilen bir röportajda kendine has tavırları ve samimiyetiyle dikkat çekmişti hatırlarsanız
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Kadın hemşehrisi Acun Ilıcalı'nın da dikkatini çekmiş, kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Gaste 9 ekibi, videonun viral olmasının ardından kadını tekrar buldu ve gelen tepkilere karşı hislerini sordu.
Gelen tepkilere teşekkür eden kadın, Acun Ilıcalı'ya da seslendi ve kendisini Survivor'a davet etmesini söyledi.
İşte o röportaj;
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