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Kalpli Emojilerle Paylaşmıştı: Samimiyetiyle Beğeni Toplayan Erzurumlu Kadın Acun Ilıcalı'ya Seslendi

Kalpli Emojilerle Paylaşmıştı: Samimiyetiyle Beğeni Toplayan Erzurumlu Kadın Acun Ilıcalı'ya Seslendi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 21:45

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Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da bir kadın iftar sonrası gerçekleştirilen bir röportajda kendine has tavırları ve samimiyetiyle dikkat çekmişti hatırlarsanız

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Kadın hemşehrisi Acun Ilıcalı'nın da dikkatini çekmiş, kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kadın hemşehrisi Acun Ilıcalı'nın da dikkatini çekmiş, kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Gaste 9 ekibi, videonun viral olmasının ardından kadını tekrar buldu ve gelen tepkilere karşı hislerini sordu.

Gaste 9 ekibi, videonun viral olmasının ardından kadını tekrar buldu ve gelen tepkilere karşı hislerini sordu.

Gelen tepkilere teşekkür eden kadın, Acun Ilıcalı'ya da seslendi ve kendisini Survivor'a davet etmesini söyledi.

Gelen tepkilere teşekkür eden kadın, Acun Ilıcalı'ya da seslendi ve kendisini Survivor'a davet etmesini söyledi.

Aynı zamanda 'Erzurumluları sevmiyorum.' dediği içn tepki aldığından, bu noktaya da bir açıklık getirdi.

İşte o röportaj;

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