İftardan Sonra Sokak Röportajında Konuşan Erzurumlu Kadının Doğallığı ve Samimiyeti Kendisine Hayran Bıraktı

Yerel seçim dolayısıyla yerel seçimlerin konusu genel olarak bu olsa da, bu durum eğlenceli sokak röportajlarının gerçekleşmesine engel olmuyor. Türkiye'nin her bir yanı, mizahın eksik olmadığı bir atmosferle dolup taşıyor ve bu durum sokak röportajlarına da yansıyor.
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Erzurumlu bir kadının iftar sonrası sokak röportajında konuştuğu anlar sosyal medyada beğeni topladı.
"Erzurum Gastesi" isimli kanala konuşan kadının samimiyeti ve doğallığı izleyenleri hem güldürdü hem kalplerini ısıttı.
İşte o röportaj;
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