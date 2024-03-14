İftardan Sonra Sokak Röportajında Konuşan Erzurumlu Kadının Doğallığı ve Samimiyeti Kendisine Hayran Bıraktı

Yerel seçim dolayısıyla yerel seçimlerin konusu genel olarak bu olsa da, bu durum eğlenceli sokak röportajlarının gerçekleşmesine engel olmuyor. Türkiye'nin her bir yanı, mizahın eksik olmadığı bir atmosferle dolup taşıyor ve bu durum sokak röportajlarına da yansıyor.