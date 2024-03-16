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Sohbet Ettiği Belediye Başkanı Adayının AKP'li Olduğunu Öğrenince Dertlenen İzmirli Teyze

Sohbet Ettiği Belediye Başkanı Adayının AKP'li Olduğunu Öğrenince Dertlenen İzmirli Teyze

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 14:55

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Yerel seçimlere az bir zaman kala, belediye başkanı adaylarının halkla olan etkileşimleri de hız kazandı. Bu önemli süreçte, adaylar vatandaşlarla daha sıkı bir bağ kurmayı hedefliyorlar. Bu, hem adayların halkın nabzını tutma hem de seçmenlerin adayları daha yakından tanıma fırsatı bulma açısından son derece kritik bir dönem. Bu süreçte, adaylar halkla daha fazla iletişim kurarak, onların ihtiyaçlarını, beklentilerini ve taleplerini daha iyi anlamaya çalışıyorlar. Elbette bu süreçte ilginç anlar da yaşanabiliyor.

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AKP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu ile bir vatandaş arasında ilginç bir an yaşandı.

AKP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu ile bir vatandaş arasında ilginç bir an yaşandı.

Çiftçioğlu ile sohbet eden bir teyze, kendisinin AKP adayı olduğunu öğrenince üzüldü.

Çiftçioğlu ile sohbet eden bir teyze, kendisinin AKP adayı olduğunu öğrenince üzüldü.

İkilinin arasıncaki o diyalog izleyenleri gülümsetti.

İşte o video;

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