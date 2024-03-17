Serkan Tahmaz Özgürlük Parkı'nda Yapılan Doğum Günü Kutlamasının Ardından Ortaya Çıkan Görüntüyü Paylaştı

'Doğa bizim evimiz.' her birimize küçük yaştan itibaren öğretilen bir bilgi. Çevremizi temiz tutmak, dışarıda vakit geçirdikten sonra doğaya atık bırakmamak sorgulanamaz bir sorumluluk. Bu, sadece bizim için değil, hem tüm insanlar için hem de gelecek nesiller için de önemli bir görev. Çünkü doğa, en değerli varlığımız ve onu korumak, yaşanabilir bir dünya bırakmak bizim elimizde ve oldukça da basit.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eski muhabir Serkan Tahmaz, Kadıköy'de bulunan Özgürlük Parkı'nda karşılaştığı bir manzarayı paylaştı.
Yapılan bir doğum günü kutlamasının ardından tüm çöplerin ortada bırakıldığını gösterdiği o video izleyenlerin sinirlerini bozdu.
İşte o video;
Videonun ardından park görevliler tarafından temizlendi;
O görüntülere tepkiler de geldi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda