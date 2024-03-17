Kahve Çeşitleriyle İlgili Derin Bilgisiyle Keşfetimizi Ele Geçiren Kahve Gurmesi Sosyal Medyanın Diline Düştü

Kahve, birçok kişi için sadece bir içecekten öte, hayatın vazgeçilmez bir parçası, bir yaşam biçimi, hatta bir tutku. Öyle ki, kahve içmeden güne başlayamayanlardan her yemekten sonra kahve içmeden kendine gelemeyenlerine kadar kahve bağımlılığı farklı biçimlerde kendini gösterebiliyor. Bu da zamanla insanı bir kahve gurmesine dönüştürebiliyor.
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Sosyal medyada, çeşitli kahveler arasından seçim yaptığı videosuyla sosyal medyamızı ele geçiren kahve gurmesinin videosuna siz de mutlaka denk gelmişsiniz.
Kendisi kahve bilgisiyle şaşırtırken goygoycuların diline düşmekten de kurtulamadı.
İşte o video;
Her konuyu mizaha dönüştürebilen halkımız yine birbirinden yaratıcı şakalarıyla videoya renk kattı;
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