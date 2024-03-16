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Gece Yarısı Şarkı Besteleyen Çocuk İlk Olarak Babasına Dinletmek İstedi ve Kalpleri Isıtan Anlar Yaşandı

Gece Yarısı Şarkı Besteleyen Çocuk İlk Olarak Babasına Dinletmek İstedi ve Kalpleri Isıtan Anlar Yaşandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 17:41

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Çocukların hobilerine ya da işlerine ebeveynleri tarafından gösterilen destek, onların parlak bir geleceğe sahip olmalarının anahtarı. Bu durum, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda onlara daha güvenli bir gelecek inşa etmeleri için gereken motivasyonu da sağlar.

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Bir genç, gecenin bir yarısı tamamladığı bestesini ilk olarak babasına dinletmek istedi.

Bir genç, gecenin bir yarısı tamamladığı bestesini ilk olarak babasına dinletmek istedi.

Sabah erken kalkması gerekmesine rağmen uyanıp oğlunu dinleyen babasının o anları kalpleri ısıttı.

Sabah erken kalkması gerekmesine rağmen uyanıp oğlunu dinleyen babasının o anları kalpleri ısıttı.

İşte o video;

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