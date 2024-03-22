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Vatandaşlar Üzerini Örtmeye Çalıştı: Adana'da Yabancı Uyruklu Bir Kadın Çıplak Bir Şekilde Sokakta Dolaştı

Vatandaşlar Üzerini Örtmeye Çalıştı: Adana'da Yabancı Uyruklu Bir Kadın Çıplak Bir Şekilde Sokakta Dolaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 18:24 Son Güncelleme: 22.03.2024 - 18:30

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Adana, Seyhan Gürselpaşa Mahallesi’nde vatandaşlar sabah saatlerinde ilginç bir olayla karşılaştı. Yabancı uyruklu bir kadın sokak ortasında çıplak şekilde dolaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4z_ul6o9ye/
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Kadının garip hareketler yaptığını gören vatandaşlar polisten yardım istedi.

Kadının garip hareketler yaptığını gören vatandaşlar polisten yardım istedi.

Alkol etkisinde olduğu öğrenilen kadının üzerini battaniye ile örtmeye çalıştılar.

Alkol etkisinde olduğu öğrenilen kadının üzerini battaniye ile örtmeye çalıştılar.

Kadın, uzun çabalar ile ifade vermek üzere karakola götürüldü.

İşte o anlar;

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Malum Şahıs

karabük üniversitesine sevk edin

kenan öz

tövbe diyon da çektin sağa izliyon totoş :))

jigolo

Öyle deme bize malzeme çıkarıyor 😂

lady

bunlar hep uyuşturucu yüzünden.