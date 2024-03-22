Vatandaşlar Üzerini Örtmeye Çalıştı: Adana'da Yabancı Uyruklu Bir Kadın Çıplak Bir Şekilde Sokakta Dolaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4z_ul6o9ye/
Adana, Seyhan Gürselpaşa Mahallesi’nde vatandaşlar sabah saatlerinde ilginç bir olayla karşılaştı. Yabancı uyruklu bir kadın sokak ortasında çıplak şekilde dolaştı.
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Kadının garip hareketler yaptığını gören vatandaşlar polisten yardım istedi.
Alkol etkisinde olduğu öğrenilen kadının üzerini battaniye ile örtmeye çalıştılar.
İşte o anlar;
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karabük üniversitesine sevk edin
tövbe diyon da çektin sağa izliyon totoş :))
Öyle deme bize malzeme çıkarıyor 😂
bunlar hep uyuşturucu yüzünden.