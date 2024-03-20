Bir Markette Atıştırmalık Ürünlerde Yapılan 1 Alana 1 Bedava Kampanyasından Sonra İnsanlar Rafları Talan Etti

İndirimler, ürün ne olursa olsun, insanların dikkatini çekmekte ve onları cezbetmekte başarılı oluyor. Bu durum, özellikle şu dönemde müşterilerin, alışveriş deneyimlerini daha ekonomik hale getirme arzusunun bir yansıması elbette. İndirimler, müşterilerin satın alma gücünü artırırken, aynı zamanda alışveriş yapma istekliliklerini de güçlendiriyor.