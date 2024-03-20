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Bir Markette Atıştırmalık Ürünlerde Yapılan 1 Alana 1 Bedava Kampanyasından Sonra İnsanlar Rafları Talan Etti

Bir Markette Atıştırmalık Ürünlerde Yapılan 1 Alana 1 Bedava Kampanyasından Sonra İnsanlar Rafları Talan Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 21:16

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İndirimler, ürün ne olursa olsun, insanların dikkatini çekmekte ve onları cezbetmekte başarılı oluyor. Bu durum, özellikle şu dönemde müşterilerin, alışveriş deneyimlerini daha ekonomik hale getirme arzusunun bir yansıması elbette. İndirimler, müşterilerin satın alma gücünü artırırken, aynı zamanda alışveriş yapma istekliliklerini de güçlendiriyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sblkrhn21/vid...
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Bir markette, atıştırmalık ürünlerde 1 alana 1 bedava kampanyası yapılacağı duyuruldu.

Bir markette, atıştırmalık ürünlerde 1 alana 1 bedava kampanyası yapılacağı duyuruldu.

Haberi duyanlar markete koşunca raflar dakikalar içinde boşaltıldı.

Haberi duyanlar markete koşunca raflar dakikalar içinde boşaltıldı.

İşte o görüntüler;

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