Film Sahnesi Gibi: Amerika'da Kendi Yolunda İlerlerken Bir Anda Çatıda Gerçekleştirilen Operasyona Denk Geldi

Dünya üzerindeki her bir ülkenin, günlük yaşam ritmi ve yaşam biçimi birbirinden çok farklı. Bu farklılıklar, kültürden kültüre, toplumdan topluma değişkenlik gösteriyor. Her bir ülkenin kendine has yaşam tarzı, o ülkenin tarihini, kültürünü, değerlerini ve insanlarının karakterini de yansıtıyor. Bu nedenle, gittiğimiz bir ülkenin günlük yaşam ritmi hiç beklemediğimiz biçimde bizi büyük bir şoka uğratabiliyor.