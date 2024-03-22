Bildiğiniz Bütün Geçişleri Unutun: Bir Genç Videolarında Yaptığı Harika Geçişlerle Hipnotize Etti

Sosyal medyada, teknolojinin de yardımıyla birbirinden etkileyici videolara imza atılıyor. Efektler, programlar ile sıradan bir video bir şahesere dönüşebiliyor. Bu videolar, görsel bir ziyafet sunarak izleyicileri adeta hipnotize ediyor. Bunların başında da etliyici geçiş efektlerinin kullanıldığı videolar geliyor.