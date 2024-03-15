Ciguli'nin Bir Dönem Herkesin Dilinde Olan 'Binnaz' Şarksısı Yapay Zekaya Opera Tarzında Yeniden Yorumlatıldı

Yapay zeka son dönemde çok büyük bir hızla gelişti. Özellikle müzik alannda insanlar bu teknolojiyi kullanarak birbirinden yaratıcı işlere imza atabiliyor. Asla yan yana gelemeyecek insanların düetlerini dinleyebiliyor, istediğimiz şarkıcıdan istediğimiz şarkıyı dinleyebiliyoruz.
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Bu uygulamadan 2000'li yılların başına damgasını vurmuş Bulgar müzisyen Ciguli de nasibini aldı.
Ozan Sihay, yapay zeka teknolojisini kullanarak Ciguli'nin bir dönem herkesin dilinde olan "Binnaz" şarkısını opera tarzında yeniden yorumlattı.
İşte o video;
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