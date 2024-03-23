Simülasyon Hata Verdi: Ankara'da Yolun Sadece Bir Tarafına Yağan Kar Görenleri Şaşırttı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C40YoO...
Ülkemizde artık hemen hemen her gün birbirinden ilginç olaylarla karşılaştığımız için, birçok duruma şaşırmıyoruz bile. Her yeni gün, bir öncekinden daha ilginç bir olayla karşılaşıyoruz ve bu durum bizim için alışılmış hale geldi. Aynı zamanda bu ilginçlikler sadece insanlarla ilgili de değil.
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Ankara'da bir vatandaş, kar yağışının etkili olduğu Ankara'da ilginç bir görüntü kaydetti.
Yolun sadece bir tarafına yağan karı görenler olaya "simülasyon hatası" yorumu yaptı.
İşte o görüntü;
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