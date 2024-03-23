Simülasyon Hata Verdi: Ankara'da Yolun Sadece Bir Tarafına Yağan Kar Görenleri Şaşırttı

Ülkemizde artık hemen hemen her gün birbirinden ilginç olaylarla karşılaştığımız için, birçok duruma şaşırmıyoruz bile. Her yeni gün, bir öncekinden daha ilginç bir olayla karşılaşıyoruz ve bu durum bizim için alışılmış hale geldi. Aynı zamanda bu ilginçlikler sadece insanlarla ilgili de değil.