İstiklal Caddesi'nin 1996 Yılında Çekilmiş Görüntüleri Size O Günlerin Ruhunu Yeniden Hissettirecek

Her birimiz zaman zaman eski günlere özlem duyuyoruz. Bu duygu, belki de hayatın hızına yetişemeyişimizin, belki de anılarla dolu geçmişe olan bağlılığımızdan kaynaklanıyor olabilir. Eski günler, bize kim olduğumuzu hatırlatan, bizi biz yapan anılarla dolu. Bu anılar, hayatımızın en değerli parçalarıdır ve onları hatırlamak, geçmişi yeniden yaşamak, bize kendimizi daha iyi hissettirir. Bu yüzden, yakın geçmiş bile olsa eski dönemlerden görüntüleri izlemek bize garip bir huzur verir.