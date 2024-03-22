İstiklal Marşı Beste Yarışması Sonuçlandırılamadığı İçin Aynı Anda Farklı Şehirlerimizde Okunan 3 Farklı Beste

Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve 12 Mart 1921'de bağımsızlığımızın simgesi olarak kabul edilen 'İstiklal Marşı'nın bestelenmesi için 1923 yılında bir yarışma düzenlendi. Bu yarışmaya 24 besteci katıldı. Ancak, o dönemde ülkemizin karşı karşıya olduğu zorluklar nedeniyle, yarışma sonuçlandırılamadı.