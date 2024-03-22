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İstiklal Marşı Beste Yarışması Sonuçlandırılamadığı İçin Aynı Anda Farklı Şehirlerimizde Okunan 3 Farklı Beste

İstiklal Marşı Beste Yarışması Sonuçlandırılamadığı İçin Aynı Anda Farklı Şehirlerimizde Okunan 3 Farklı Beste

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 16:52

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Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve 12 Mart 1921'de bağımsızlığımızın simgesi olarak kabul edilen 'İstiklal Marşı'nın bestelenmesi için 1923 yılında bir yarışma düzenlendi. Bu yarışmaya 24 besteci katıldı. Ancak, o dönemde ülkemizin karşı karşıya olduğu zorluklar nedeniyle, yarışma sonuçlandırılamadı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4qjiQ...
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Bu sebeple o dönem, İstiklal Marşı'mız, ülkemizin farklı şehirlerinde farklı bestelerle okunmaya başlandı.

Bu sebeple o dönem, İstiklal Marşı'mız, ülkemizin farklı şehirlerinde farklı bestelerle okunmaya başlandı.

Ahmet Yekta Madran tarafından yapılan beste Edirne'de, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi İstanbul'da, Osman Zeki Üngör tarafından yapılan beste ise Ankara'da okundu.

Ahmet Yekta Madran tarafından yapılan beste Edirne'de, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi İstanbul'da, Osman Zeki Üngör tarafından yapılan beste ise Ankara'da okundu.

Ankara'da bir araya gelen seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etti ve bu beste, 1924'ten 1930'a kadar çalındı. Bugün kullandığımız, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün eseri olan beste ise 1930 yılında kabul edildi.

İşte sırasıyla o besteler;

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