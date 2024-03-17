Celal Şengör Yoğurt Tartışmasına Son Noktayı Koydu: "Yoğurt Türk İcadı Zannedilir, Hayır..."

Yoğurdun kökeni konusunda süregelen bir tartışma yıllardır devam ediyor. Bu tartışma genellikle Yunanistan ve Türkiye arasında geçiyor. Hatta yoğurt yurt dışında genellikle 'Yunan Yoğurdu' ismiyle satılıyor. Yoğurdun kökeni hakkındaki bu belirsizlik, onun tarih boyunca birçok farklı kültürde yer almasından kaynaklanıyor.
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Teke Tek Bilim isimli YouTube kanalında, İlber Ortaylı ile birlikte Fatih Altaylı'nın konuğu olan Celal Şengör, bu tartışmaya son noktayı koydu.
"Türklerin Tarihsel Yoluculuğu" konulu programda Şengör, yoğurdu Türklerin bulduğu bilgisini yanlış olduğunu söyledi.
"Yoğurt Türk icadı zannedilir. Hayır. Bunların (Sibirya'da yaşayan bir kavim) ve Sakaların icadı." diyen Şengör'ün bu sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İşte o video;
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz;
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