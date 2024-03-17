Celal Şengör Yoğurt Tartışmasına Son Noktayı Koydu: "Yoğurt Türk İcadı Zannedilir, Hayır..."

Yoğurdun kökeni konusunda süregelen bir tartışma yıllardır devam ediyor. Bu tartışma genellikle Yunanistan ve Türkiye arasında geçiyor. Hatta yoğurt yurt dışında genellikle 'Yunan Yoğurdu' ismiyle satılıyor. Yoğurdun kökeni hakkındaki bu belirsizlik, onun tarih boyunca birçok farklı kültürde yer almasından kaynaklanıyor.