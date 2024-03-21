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İstanbul'da Yaşayanların Bile Pek Bilmediği Harika Etkinlik: Boğaz Manzarası Eşliğinde Deniz Bisikleti

İstanbul'da Yaşayanların Bile Pek Bilmediği Harika Etkinlik: Boğaz Manzarası Eşliğinde Deniz Bisikleti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 20:19

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İstanbul, dünyanın en büyüleyici metropollerinden biri. Bu eşsiz şehrin her köşesinde farklı bir hikaye bulabilirsiniz. İstanbul, kendine özgü mimarisi, benzersiz kültürü ve tarihi dokusuyla, gezginlerin ve yerlilerin kalbini kazanmayı başaran bir şehir. Ayrıca, boğazın incisi olarak da bilinen bu şehir, doğal güzellikleri ve manzaralarıyla da ziyaretçilerini büyülüyor. İstanbul, aynı zamanda birbirinden ilginç etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

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Bir genç, pek çok İstanbullu'nun henüz bilmediği muazzam bir etkinliği takipçileriyle paylaştı.

Bir genç, pek çok İstanbullu'nun henüz bilmediği muazzam bir etkinliği takipçileriyle paylaştı.

Boğazın eşsiz manzarası eşliğinde bisikletle denizin tadını çıkarabileceğiniz bu etkinlik, sadece İstanbul'da yaşayanların değil dünyanın pek çok yerinden insanların yapılacaklar listesine eklendi.

Boğazın eşsiz manzarası eşliğinde bisikletle denizin tadını çıkarabileceğiniz bu etkinlik, sadece İstanbul'da yaşayanların değil dünyanın pek çok yerinden insanların yapılacaklar listesine eklendi.

İşte o etkinlik;

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