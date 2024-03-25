Almanya'da Yapılan Döner Kesim Makineleri Sosyal Medyayı İkiye Böldü: Döner Konusunda Bizi Geçtiler mi?

Döner, Türkiye'nin en sevilen ve özgün lezzetlerinden biri olmasının yanı sıra, Almanya'da da büyük bir popülariteye sahip. Bu eşsiz Türk mutfağı ürünü, sınırlarımızın ötesinde de damakları fethediyor. Birçok ülkede satılan dönere, o ülkenin damak zevkine göre eklemeler yapılabiliyor.
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Almanya'da yapılan döner kesim otomatları, sosyal medyayı ikiye böldü.
Kimileri Almanların döner konusunda önümüze geçtiğini düşünürken kimileri ise bunun dönerin lezzetini kaybetmesine sebep olduğunu savundu.
İşte o video;
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