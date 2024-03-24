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Orucun Amacı Neydi? Dubai'ye Giden Sosyal Medya Fenomeni Meriç İzgi İftarını Gökyüzünde Yaptı

Orucun Amacı Neydi? Dubai'ye Giden Sosyal Medya Fenomeni Meriç İzgi İftarını Gökyüzünde Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 00:23

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Son dönemlerde, sosyal medya platformları adeta lüks yiyecek fotoğrafları ve maliyetli restoran ziyaretlerinin gösteri alanına dönüştü. Bu durum, bir nevi rekabet unsuruna dönüştü İnsanlar, birbirleriyle yarışırcasına en göz alıcı yiyecek görsellerini ve en prestijli restoranları paylaşıyorlar. Bu durum, orucun amacına ve felsefesine aykırı olarak, Ramazan ayında da devam ediyor.

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Dubai'ye giden sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, iftarını meşhur gökyüzü restoranında yaptı.

Dubai'ye giden sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, iftarını meşhur gökyüzü restoranında yaptı.

Videoya "Orucun gayesi neydi?" yorumları yapıldı.

Videoya "Orucun gayesi neydi?" yorumları yapıldı.

İşte o video;

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