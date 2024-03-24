Torununun Oruç Tuttuğunu Öğrenince Kutlama Yapmak İçin İftarda Restoran Kapattıran Dede

Ramazan ayının gelişiyle birlikte, gösterişli ve lüks iftar sofralarının Ramazan'ın manevi anlamına uygun olup olmadığı konusu gündeme oturuyor. Bazıları, orucun fakirlerin durumunu anlama amacı taşıdığına dikkat çekerek, bu tür sofraların Ramazan'ın özüne aykırı olduğunu belirtiyor. Diğer yandan, bazıları ise bu sofraları birlik, beraberlik ve bereketin sembolü olarak değerlendiriyor. Tüm bu tartışmaların yanında bir genç kadının paylaştığı video tartışmayı başka bir boyuta taşıdı.