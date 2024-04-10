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Oklava Çekmecesi Bile Var: 1920'lerden Kalma Bir "Akıllı Ev"in Detaylarına Bayılacaksınız!

Oklava Çekmecesi Bile Var: 1920'lerden Kalma Bir "Akıllı Ev"in Detaylarına Bayılacaksınız!

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 16:35

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Teknolojinin hızla ilerlemesi, hayatımıza birçok yeni kavram getirdi. Bunlardan biri de akıllı evler oldu. Artık evlerimizdeki birçok işlemi, teknoloji sayesinde uzaktan kontrol edebiliyor, daha konforlu ve pratik bir yaşam sürdürebiliyoruz. Evin ısısını ayarlamak, ışıkları kontrol etmek, güvenlik sistemlerini yönetmek gibi birçok işlemi artık akıllı ev sistemleri sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Bu da hayatımızı kolaylaştıran en önemli yeniliklerden biri.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C5dDtI...
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Long Beach Kaliforniya’da, 1920'lerden kalma bir evin detayları paylaşıldı.

Long Beach Kaliforniya’da, 1920'lerden kalma bir evin detayları paylaşıldı.

Evde dönemin şartlarına göre düşülülen detaylar, günümüzün akıllı evlerini hatırlatırken, standart evlerin ne kadar tekdüze ve kullanışsız olduğunu gösterdi.

Evde dönemin şartlarına göre düşülülen detaylar, günümüzün akıllı evlerini hatırlatırken, standart evlerin ne kadar tekdüze ve kullanışsız olduğunu gösterdi.

İşte o ev;

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