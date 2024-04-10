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Görenlerin Hint Sokak Lezzetlerine Benzettiği Adana'nın Meşhur Ayranının Mucidi Tarifini Paylaştı

Görenlerin Hint Sokak Lezzetlerine Benzettiği Adana'nın Meşhur Ayranının Mucidi Tarifini Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 10:32

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Adana ülkemizin en iyi lezzetlerine sahip olan şehirlerinden biri bildiğiniz üzere. Adanalı 'Yılancı Osman' isimli mekanın işletmecisinin yaptığı ayran karışımı da sosyal medyada sık sık gündem oluyor.  Adana sıcaklarında çok iyi gittiğini söyleyen Adanalılar bu ayranın adeta hastası.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yemekvarsayer...
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Yılancı Osman isimli vatandaş, meşhur ayranının tarifini paylaştı.

Yılancı Osman isimli vatandaş, meşhur ayranının tarifini paylaştı.

İçinde binbir türlü baharatın atıldığı o içecek Hint sokak lezzetlerinden sonra şimdi de iksire benzetildi.

İçinde binbir türlü baharatın atıldığı o içecek Hint sokak lezzetlerinden sonra şimdi de iksire benzetildi.

İşte o tarif;

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