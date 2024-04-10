Görenlerin Hint Sokak Lezzetlerine Benzettiği Adana'nın Meşhur Ayranının Mucidi Tarifini Paylaştı

Adana ülkemizin en iyi lezzetlerine sahip olan şehirlerinden biri bildiğiniz üzere. Adanalı 'Yılancı Osman' isimli mekanın işletmecisinin yaptığı ayran karışımı da sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Adana sıcaklarında çok iyi gittiğini söyleyen Adanalılar bu ayranın adeta hastası.