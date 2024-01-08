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Adana'da Bir Sokak Satıcısının Yaptığı Ayran Karışımı Hindistan Sokak Lezzetlerine Benzetildi

Adana'da Bir Sokak Satıcısının Yaptığı Ayran Karışımı Hindistan Sokak Lezzetlerine Benzetildi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 16:45

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Adana, Türkiye'nin en nevi şahsına münhasır şehirlerinden biri. Aynı zamanda ülkemizin en değerli gastronomik zenginliklerine de ev sahipliği yapıyor. Adana'da her bir sokakta farklı bir lezzetin peşinden gidebilirsiniz.

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Adanalı 'Yılancı Osman' isimli mekanın işletmecisinin yaptığı ayran karışımı sosyal medyada gündem oldu.

Adanalı 'Yılancı Osman' isimli mekanın işletmecisinin yaptığı ayran karışımı sosyal medyada gündem oldu.

"Bir içen bir daha içiyor" diyerek tanıtılan ve Adana sıcaklarında çok fazla tercih edilen o ayranın yapım videosu Hint sokak lezzetleri videolarına benzetildi.

"Bir içen bir daha içiyor" diyerek tanıtılan ve Adana sıcaklarında çok fazla tercih edilen o ayranın yapım videosu Hint sokak lezzetleri videolarına benzetildi.

İşte o video;

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