Sarımsağın Bakteriler Karşısında Gerçekten Antibiyotik Etkisi Yaratıp Yaratmadığını Denendi ve Sonuç Şaşırttı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@microobicc/vi...
Sosyal medyada 'MicrooBicc' ismiyle, mikroskopla yaptığı ilginç incelemeleri paylaşan sosyal medya kullanıcısı, dikkat çeken bir deneye imza attı.
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Sarımsağın doğal antibiyotik olduğunu hepimiz duymuşuzdur. Yapılan deneyde de bakteri numunesi ile ezilmiş sarımsak bir araya getirdi.
Sarımsağın bakteriler karşısında %70 etkili olduğu fakat tam anlamıyla bir antibiyotik etkisi yapmadığı görüldü.
İşte o video;
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