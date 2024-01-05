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Sarımsağın Bakteriler Karşısında Gerçekten Antibiyotik Etkisi Yaratıp Yaratmadığını Denendi ve Sonuç Şaşırttı

Sarımsağın Bakteriler Karşısında Gerçekten Antibiyotik Etkisi Yaratıp Yaratmadığını Denendi ve Sonuç Şaşırttı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 11:49 Son Güncelleme: 05.01.2024 - 11:51

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Sosyal medyada 'MicrooBicc' ismiyle, mikroskopla yaptığı ilginç incelemeleri paylaşan sosyal medya kullanıcısı, dikkat çeken bir deneye imza attı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@microobicc/vi...
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Sarımsağın doğal antibiyotik olduğunu hepimiz duymuşuzdur. Yapılan deneyde de bakteri numunesi ile ezilmiş sarımsak bir araya getirdi.

Sarımsağın doğal antibiyotik olduğunu hepimiz duymuşuzdur. Yapılan deneyde de bakteri numunesi ile ezilmiş sarımsak bir araya getirdi.

Sarımsağın bakteriler karşısında %70 etkili olduğu fakat tam anlamıyla bir antibiyotik etkisi yapmadığı görüldü.

Sarımsağın bakteriler karşısında %70 etkili olduğu fakat tam anlamıyla bir antibiyotik etkisi yapmadığı görüldü.

İşte o video;

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