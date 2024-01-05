Sarımsağın Bakteriler Karşısında Gerçekten Antibiyotik Etkisi Yaratıp Yaratmadığını Denendi ve Sonuç Şaşırttı

Ekrem İmamoğlu Taziye İçin Gittiği Evde İstek Üzerine Kur'an Okuyup Dua Etti

Apartman Dairesinin Balkonunda Bulunan Kolonun Kesildiği Görüntüler İzleyenleri Şoke Etti!

Metro Yolculuğu Sırasında Birçok Vatandaşın Yorgun ve Uykusuz Görüntüsü Gündem Oldu