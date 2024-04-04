Türk Mimarisini Görmek İçin Türkiye'ye Geldiğini Söyleyen Bir Turist Türk Mimarisi Olarak Beyleri Paylaştı

Özellikle Türk dizilerinin yurt dışında popüler olmasıyla birlikte Orta Doğu ve Güney Amerika başta olmak üzere pek çok ülkede ülkemizdeki erkeklere duyulan hayranlık oldukça arttı. Hatta sırf bunun için bile ülkemize gelenlerin paylaşımlarına sosyal medyada daha önce pek çok kez rastladık.
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Bir turist "Mimarisini görmek için Türkiye'ye geldim." notuyla paylaştığı videoda 'mimari eserler' olarak erkekleri paylaştı.
Farklı yerlerde birçok erkeğin fotoğrafını çeken kadının bu hareketini bazıları taciz olarak yorumlarken bazıları ise komik buldu.
İşte o video;
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