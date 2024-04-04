Türk Mimarisini Görmek İçin Türkiye'ye Geldiğini Söyleyen Bir Turist Türk Mimarisi Olarak Beyleri Paylaştı

Özellikle Türk dizilerinin yurt dışında popüler olmasıyla birlikte Orta Doğu ve Güney Amerika başta olmak üzere pek çok ülkede ülkemizdeki erkeklere duyulan hayranlık oldukça arttı. Hatta sırf bunun için bile ülkemize gelenlerin paylaşımlarına sosyal medyada daha önce pek çok kez rastladık.