"Kınayı Getir Aney" Türküsünün İngilizce Versiyonunu Yaparak Kına Gecesini Korku Filmi Sahnesine Çevirdiler

Kına geceleri kültürümüzün öne çıkan unsurlarından biri. Bu özel gece, bir yandan gelinin bekarlığa veda ettiği, diğer yandan ise evliliğe adım attığı bir geçiş ritüeli olarak kabul edilir. Kına gecesinin en önemli parçalarından biri de kına gecesi türküsü elbette.