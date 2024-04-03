"Kınayı Getir Aney" Türküsünün İngilizce Versiyonunu Yaparak Kına Gecesini Korku Filmi Sahnesine Çevirdiler

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5Nz-RSLIjC/
Kına geceleri kültürümüzün öne çıkan unsurlarından biri. Bu özel gece, bir yandan gelinin bekarlığa veda ettiği, diğer yandan ise evliliğe adım attığı bir geçiş ritüeli olarak kabul edilir. Kına gecesinin en önemli parçalarından biri de kına gecesi türküsü elbette.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kınayı Getir Aney" türküsünü İngilizce'ye çevirdi.
Birçok gelinin ağlamasına sebep olan bu türkü bir anda ürkütücü bir hal aldı.
İşte o video;
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