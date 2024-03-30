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Kore Dizisi Sevenlerin Aklındaki Soruyu Yanıtladı: Türkçe de Korece Gibi Tonlansa Nasıl Duyulurdu?

Kore Dizisi Sevenlerin Aklındaki Soruyu Yanıtladı: Türkçe de Korece Gibi Tonlansa Nasıl Duyulurdu?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 21:54

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Her dil, kendine özgü bir vurgu ve tonlamaya sahiptir. Kore diline ve kültürüne ilgisi olanlar bu dilin kendine özgü bir vurgu ve tonlama yapısına da hakimdir. Bu eşsiz tonlama ve vurgu, Korece'yi diğer dillerden ayıran ve ona özgün bir karakter kazandıran önemli bir özelliktir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@suasonkoreli/...
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Uzun süredir Türkiye'de yaşayan Koreli Sua Son, Türkçe de Korece gibi tonlansaydı nasıl duyulacağını gösterdi.

Uzun süredir Türkiye'de yaşayan Koreli Sua Son, Türkçe de Korece gibi tonlansaydı nasıl duyulacağını gösterdi.

Ortaya hem gülümseten bir video çıktı hem de özellikle Kore dizisi sevenlerin merakı giderilmiş oldu.

Ortaya hem gülümseten bir video çıktı hem de özellikle Kore dizisi sevenlerin merakı giderilmiş oldu.

İşte o video;

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