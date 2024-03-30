Indiana Pacers, Lakers Maçının Son 2 Dakikasına 19 Sayı Önde Girince Lakers Taraftarına Ağlama Filtresi Yaptı

Yurt dışında gerçekeleşen salon maçlarında, salondaki dev ekran oldukça işlevsel biçimlerde kullanılarak taraftara keyifli anlar yaşatılıyor bildiğiniz üzere. Bu anlarda ortaya hem güldüren hem de kalpleri ısıtan görüntüler çıkabiliyor.
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Indiana Pacers, Lakers maçının son 2 dakikasına 19 sayı önde girince, salondaki Lakers taraftarına dev ekranda ağlama filtresi yaptı.
Ortaya çıkan komik görüntüler, aynısı ülkemizde yapılsa neler yaşanabileceğini düşündürdü.
İşte o anlar;
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