Kuaförde Katıldığı Online Toplantıda Kamera Açması İstenince Saçındaki Folyolarla Duruma Ayak Uyduran Kadın

Pandemi sürecinde, online toplantılar herkes için kaçınılmaz bir durum haline geldi. Bu durum, birçok kişi ve kuruluşun iletişim kurma şeklini değiştirdi ve yeni bir normal haline geldi. Bu toplantılarda olmadık kazalar da yaşandı.
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Bir kadın online toplantısına kuaförde işlem yaptırdığı sırada katıldı fakat hiç beklemediği bir anda kamerasını açması istendi.
Kadının durumu bozuntuya vermeden sakince toplantıya devam etmeye çalıştığı anlar izleyenleri güldürdü.
Google o videoya, kadının saçlarına yaptırdığı 'highlight' işlemine atıfta bulunarak yorum yaptı;
İşte o anlar;
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