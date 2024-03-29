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Valizini Kaç Tane Çubuk Makarnanın Kaldırabileceğini Görmek İsteyen Adamın Bir Garip Deneyi

Valizini Kaç Tane Çubuk Makarnanın Kaldırabileceğini Görmek İsteyen Adamın Bir Garip Deneyi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 16:28

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İnsanlık tarihinde, belki de en belirleyici duygulardan biri merak olmuştur. Çünkü bu duygu, bizleri keşfetmeye, öğrenmeye ve büyümeye iten bir katalizördür. Bu nedenle, merak duygusu, insanlığın en önemli duygularından biri olarak kabul edilebilir. Fakat merakımız her zaman o kadar da gerekli konular üzerine yoğunlaşmaz.

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Bir adam valizini kaç tane çubuk makarna ile kaldırabileceğini denedi.

Bir adam valizini kaç tane çubuk makarna ile kaldırabileceğini denedi.

Bu ilginç deneyi garip bir şekilde insanların da ilgisini uyandırınca video sosyal medyada viral oldu.

Bu ilginç deneyi garip bir şekilde insanların da ilgisini uyandırınca video sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

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